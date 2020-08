Οικονομία

Πολιτικό-οικονομικό φόρουμ τις ημέρες της 85ης ΔΕΘ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού, ωστόσο ο κορυφαίος θεσμός δεν θα “σιγήσει”.

«Παρούσα στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών» δηλώνει η ΔΕΘ-Helexpo με τη διοργάνωση ενός πολιτικο-οικονομικού φόρουμ τις ημέρες που επρόκειτο να διεξαχθεί η 85η ΔΕΘ, η ακύρωση της οποίας, λόγω κορονοϊού, ανακοινώθηκε την Δευτέρα από την Κυβέρνηση.

«Η διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας ξεπερνά κάθε οικονομική διάσταση και στο πλαίσιο αυτό η 85η ΔΕΘ δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. Όμως ο κορυφαίος θεσμός της Θεσσαλονίκης, που μετρά 94 χρόνια Ιστορίας και 84 διοργανώσεις, δεν θα σιγήσει, καθώς τις ημέρες της Έκθεσης η ΔΕΘ-Helexpo θα διοργανώσει ένα πολιτικο-οικονομικό φόρουμ, δηλώνοντας παρούσα στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η ΔΕΘ-Helexpo συνεχίζει να βρίσκεται στις επάλξεις, σχεδιάζοντας το μέλλον, παρά τις αντίξοες συνθήκες και επεξεργάζεται μια σειρά νέων ιδεών και δράσεων, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, η εκθεσιακή δραστηριότητα δεν σταματά, μιας και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με την οποία ο εθνικός εκθεσιακός φορέας ευχαριστεί επίσης «εκθέτες και χορηγούς που, παρά τη δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία, έδειξαν εμπιστοσύνη στη ΔΕΘ και έσπευσαν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, αναγνωρίζοντας στην Έκθεση τη βαρύτητά της τόσο σε συμβολικό όσο και σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο». Ιδιαίτερες ευχαριστίες δε απευθύνει η ΔΕΘ-Helexpo στους οργανωτές της γερμανικής συμμετοχής «για την αμέριστη συμπαράστασή τους μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Η ΔΕΘ έχει περάσει κυριολεκτικά διά πυρός και σιδήρου στις εννέα δεκαετίες της ζωής της και θα αντιμετωπίσει τη νέα αυτή πρόκληση δημιουργικά και με την υποστήριξη των εργαζομένων της, των πελατών της, των συνεργατών της, των φορέων, αλλά και της ίδιας της Θεσσαλονίκης», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΘ-Helexpo.