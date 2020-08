Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος: Ελάχιστη η πιθανότητα διασποράς από επισκέπτες χωρών όπου η πανδημία έχει ελεγχθεί

Σε ποια επίπεδα κυμαίνεται η θνητότητα του ιού. Αναγκαίες οι στοχευμένες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές, τόνισε.

Η πιθανότητα διασποράς του κορονοϊού από επισκέπτες που προέρχονται από χώρες όπου η πανδημία έχει ελεγχθεί, είναι ελάχιστη, τόνισε ο Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν την πανδημία σε συζήτηση που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος.

Ο κ. Μόσιαλος συνόψισε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, η θνητότητα εξ αιτίας του νέου κορονοϊού κυμαίνεται από 0,6% έως 1,2% έναντι της εποχικής γρίπης, όπου τα ποσοστά δεν υπερβαίνουν το 0,2% και τα οποία στην πράξη είναι ακόμη μικρότερα λόγω του εκτεταμένου εμβολιασμού. Αναφορικά με την ανάπτυξη εμβολίου, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι πολύ σύντομα η επιστημονική έρευνα θα καρποφορήσει, καθώς έχουν αναπτυχθεί περί τις 150 πρωτοβουλίες, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται στην τρίτη φάση και 15 στη δεύτερη φάση.

Αναφορικά με τα διδάγματα της πανδημίας για την επόμενη ημέρα του υγειονομικού συστήματος στη χώρα μας, ο κ. Μόσιαλος χαρακτήρισε ενθαρρυντική τη σύγκλιση των πολιτικών δυνάμεων στην ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ.

Υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και την τήρηση των μέτρων από την κοινωνία, ώστε να αποφευχθεί-ελεγχθεί ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ευρείας χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.