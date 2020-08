Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, μετά από τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, με θέμα τη διευρυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα, ζήτησε μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δένδιας τονίζει πως το αίτημα διατυπώνεται σε συγκυρία κατά την οποία υφίσταται σαφής τουρκική απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επισημαίνει επιπροσθέτως ότι παρά την προσήλωση της χώρας μας στον διάλογο επί τη βάσει των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, προσήλωση την οποία και τώρα επαναλαμβάνει, η Τουρκία αποφάσισε να επιδοθεί στη γνώριμη παραβατικότητά της και προσθέτει: «Απέδειξε και πάλι ότι οι δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο ήταν ανειλικρινείς και προσχηματικές. Ότι αποστρέφεται τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν τα κράτη τον 21ο αιώνα. Ότι ζει και ενεργεί στον 19ο αιώνα. Ότι εφαρμόζει πολιτική κανονιοφόρων. Ότι εμμένει στον αποσταθεροποιητικό της ρόλο. Ότι δρα εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ότι επιδιώκει να επιβάλλει τετελεσμένα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε το απολύτως σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένα και πως δεν θα υπάρξει ανοχή στις απόπειρες της Τουρκίας.

Απευθυνόμενος προς όλους, ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και κάλεσε την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.