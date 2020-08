Πολιτική

Βελόπουλος: Να γίνει νηοψία στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Πρωθυπουργό, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

«Κατά την τηλεφωνική μας συνομιλία κατέστησα σαφές στον Πρωθυπουργό ότι αντιμετωπίζουμε σαφέστατη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τηλεφωνικών επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Η πρέπουσα αντιμετώπιση σε αυτήν την πρόκληση είναι η διενέργεια νηοψίας στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος ως αυτονόητη άσκηση εθνικής κυριαρχίας και η βύθιση του, εάν δεν υπακούσει στις εντολές», συνέχισε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε.

«Εστίασα στην ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησα την επίκληση του άρθρου 42 για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Ακρογωνιαίος λίθος σε κάθε εξωτερική απειλή είναι η ομοψυχία του Έθνους. Ομοψυχία όμως που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, ώστε να χαραχθούν οι κόκκινες γραμμές του Έθνους απέναντι στους εισβολείς.

Τέλος, χαρακτήρισα αυτονόητη αναγκαιότητα την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ώστε να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τα τεκταινόμενα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.