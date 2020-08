Κοινωνία

Λύση για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ζητούν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Με αφορμή τα λάθη που καταγγέλλουν δάσκαλοι και καθηγητές στην κατάρτιση των πινάκων.

Έντονη κινητικότητα εξακολουθούν να έχουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες με αφορμή τα λάθη που καταγγέλλουν δάσκαλοι και καθηγητές στην κατάρτιση των πινάκων οι οποίοι προέκυψαν από τις προκηρύξεις μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΔΟΕ ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, μέσω επιστολής που απέστειλε τη Δευτέρα, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που, όπως ανέφερε, «ταλαιπωρεί χιλιάδες συναδέλφους μας οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό τους από τους πίνακες διορισμών-προσλήψεων και την ανεργία».

Το ΔΣ της ΔΟΕ έχει κάνει λόγο εδώ και καιρό για «τεράστιες αδικίες» που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στους πίνακες διορισμών-προσλήψεων Ειδικής και Γενικής αγωγής, «οι οποίοι εξαιτίας δυσλειτουργιών του συστήματος υποβολής αιτήσεων εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει το παράβολο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ακόμη και αν αυτό (σε πλήθος περιπτώσεων) έχει πληρωθεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΟΛΜΕ, η οποία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει δεχθεί πληθώρα καταγγελιών από εκπαιδευτικούς για τη μη σωστή προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους, άλλων μοριοδοτούμενων κριτηρίων, ενώ υπάρχουν και αυτοί που μολονότι έκαναν αίτηση δεν εμφανίζονται στους πίνακες.

Όπως τονίζει, σε πολλές περιπτώσεις, ενώ αυτά φαίνονται ορθώς καταχωρισμένα στον ΟΠΣΥΔ δεν έχουν προσμετρηθεί στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να έχουν ραγδαία πτώση στη σειρά τους στους πίνακες.

«Τα λάθη αυτά σε συνδυασμό με την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες για το σχολικό έτος 2020-21 σημαίνουν αυτόματα τον αποκλεισμό πολλών αναπληρωτών, οι οποίοι δικαιούνται την πρόσληψή τους», επισημαίνει η ΟΛΜΕ, «αφού η διαδικασία των ενστάσεων και η έκδοση των οριστικών ορθών πινάκων θα ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες αργότερα».

«Πρόκειται για αδιανόητη αδικία, η οποία ωθεί συναδέλφους στην ανεργία, χωρίς καμία δική τους ευθύνη», τονίζει.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τους προσωρινούς πίνακες που καταρτίστηκαν, θα προσληφθούν, ειδικά για τη σχολική χρονιά 2020-21, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ενώ από τους οριστικούς πίνακες, που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, θα γίνουν οι 10.500 διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα έτη 2020 και 2021.