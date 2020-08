Καιρός

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Τετάρτη

Ζέστη και μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Πόσο θα δείξει ο υδράργυρος. Ποια θα είναι η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Τετάρτη γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός καθ` όλη την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητών διευθύνσεων 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα νοτίων-νοτιοανατολικών έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο ουρανός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς, με τον υδράργυρο στη δυτική Μακεδονία να είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερος.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους που θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς κελσίου, στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου ενώ στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν το πρωί έως το βράδυ με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν ασθενείς νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 30 βαθμούς κελσίου, με την νότια Κρήτη να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αίθριος προβλέπεται ο καιρός με ηλιοφάνεια και ζέστη από το πρωί έως το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.