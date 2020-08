Υγεία - Περιβάλλον

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΑΣΕΠ, εκδόθηκε η 6Κ/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.

Υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).