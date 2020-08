Πολιτική

Κομισιόν: εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, τόνισε ότι είναι ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα με διάλογο και όχι με σειρά ενεργειών που κλιμακώνουν την ένταση...

"Εξαιρετικά ανησυχητική" χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ερωτηθείς αν θα συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, έπειτα από το αίτημα της Ελλάδας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είπε πως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και πως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες θα ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αν κριθεί αναγκαίο.

Ο Πίτερ Στάνο, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, υπενθύμισε ότι σε δύο εβδομάδες από τώρα (28 Αυγούστου) θα πραγματοποιηθεί το άτυπο Συμβούλιο ΥΠουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο, όπου θα συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας και οι επιπτώσεις των ενεργειών της στις σχέσεις της με την ΕΕ.

"Συμφωνούμε ότι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητική και είναι ανάγκη να επιλυθεί με διάλογο και όχι με σειρά ενεργειών που κλιμακώνουν την ένταση", πρόσθεσε. Επανέλαβε, δε, την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο, κάτι το οποίο έχει εκφραστεί επίσημα πολλές φορές.

Συνεχίζοντας, ο Πίτερ Στάνο σημείωσε ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, υποστηρίζει ότι πρέπει να διερευνηθούν πιθανά βήματα και προς την κατεύθυνση του διαλόγου, αλλά προς την κατεύθυνση των μέτρων κατά της Τουρκίας αν συνεχιστούν οι αρνητικές ενέργειες. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στις 13 Ιουλίου οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ανέθεσαν στον Ζοζέπ Μπορέελ να ετοιμάσει μια λίστα με κυρώσεις κατά της Τουρκίας. "Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Βερολίνο", είπε ο Πίτερ Στάνο.

Σημείωσε, τέλος, ότι ο Ζοζέπ Μπορέλ συνεχίζει τις προσπάθειες για ένα θετικό και εποικοδομητικό διάλογο με την Άγκυρα.