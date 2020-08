Κοινωνία

Κορυδαλλός: Έφοδος σε κελί - Τι βρήκαν οι Αρχές

Νέα έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού έβγαλε… «λαβράκι».

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε κελί της Δ’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6,3 γραμμάρια χασίς,

αυτοσχέδιο σουβλί,

2 κινητά τηλέφωνα με θήκη,

2 hands free και

κάρτα sim

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η οικεία Αστυνομική Αρχή η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.