Κορονοϊός: Τα μπουζούκια βρήκαν τη λύση στα νέα μέτρα

Μπουζούκια από το απόγευμα... μετά τις ανακοινώσεις για νέα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού.

Μπορεί η κυβέρνηση να αποφάσισε την επιβολή επιπλέον μέτρων στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη βρίσκουν τρόπους να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ακόμη και μετά την απαγόρευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από το πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη που εμφανίζονται διάσημοι καλλιτέχνες προχωρά σε αλλαγή προγράμματος λόγω του συγκεκριμένου μέτρου. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης θα λειτουργεί πλέον από τις 8 το βράδυ μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Νέο ωράριο λειτουργίας σκέφτονται να εφαρμόσουν και οι ιδιοκτήτες κλαμπ στη Χαλκιδική.

