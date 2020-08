Οικονομία

Νοτοπούλου: Βαρύ πλήγμα για τουρισμό και επιχειρήσεις η ακύρωση της ΔΕΘ

Χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη φτωχό συγγενή, έρμαιο της πολιτικής της ΝΔ, χωρίς ΔΕΘ, χωρίς υποδομές, χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική...

«Βαρύ πλήγμα» για τον τουρισμό αλλά και τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζει η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου την ακύρωση της φετινής ΔΕΘ λόγω κορoνοϊού.

«Η ακύρωση της φετινής 85ης ΔΕΘ, όπως τα κατάφερε η κυβέρνηση, αποτελεί βαρύ πλήγμα για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του τουρισμού», σημειώνει σε γραπτή της δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «μετά το δύσκολο καλοκαίρι, οι όποιες ελπίδες ανάκαμψης πνίγηκαν στο Βατερλό της κυβερνητικής ανεπάρκειας».

«Ήταν γνωστό εξ αρχής ότι η φετινή διοργάνωση θα ήταν διαφορετική. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, μια κυβέρνηση που ασκεί πολιτική και όχι μόνο επικοινωνιακή πολιτική, θα είχε φροντίσει να διασφαλίσει τους όρους μιας ασφαλούς διεξαγωγής, τώρα ή αργότερα, που θα έδινε το έναυσμα της σταδιακής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης», συνεχίζει η δήλωση της Κ. Νοτοπούλου.

Η ίδια σχολιάζει: «Πώς φτάσαμε όμως από το success story του Απριλίου και το πανηγυρικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης τον Ιούνιο, στην παταγώδη οικονομική και υγειονομική αποτυχία, το γνωρίζει μόνο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Το βιώνουν όμως καθημερινά και θα το βιώσουν εκατοντάδες εργαζόμενοι και επιχειρηματίες του τουρισμού, που θα δουν τις επιχειρήσεις τους να μην μπορούν καν να ανοίξουν. Πειραματόζωα στο βωμό της κυβερνητικής ανευθυνότητας και των μικροπολιτικών σχεδιασμών». «Απελπισία», σημειώνει και καταλήγει υποστηρίζοντας ότι «η Θεσσαλονίκη, για μια ακόμα φορά φτωχός συγγενής, έρμαιο της πολιτικής της ΝΔ, χωρίς ΔΕΘ, χωρίς υποδομές, χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική».