Μετρό και τραμ μετατράπηκαν… σε ντίσκο εν μέσω κορονοϊού

Νέοι ξεσαλώνουν... ΄χωρίς αύριο και χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής.

Οι συγκεκριμένοι νέοι του Βερολίνου δεν φαίνεται να πιστεύουν στις απαιτήσεις της μάσκας και στους κανόνες απόστασης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έκαναν λοιπόν πάρτι στα τραμ και στις πλατφόρμες του μετρό της γερμανικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια δημοσίευσαν μάλιστα τα βίντεο των παράνομων πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά φαίνονται έφηβοι να χορεύουν και να κραυγάζουν στους ρυθμούς της μουσικής χιπ χοπ στο μετρό του Βερολίνου.

Η νυχτερινή ζωή της γερμανικής πρωτεύουσας φαίνεται πως μεταφέρθηκε κάτω από τη γη. «Ευχαριστώ όλους όσοι ήταν εκεί χθες. Τώρα είστε επίσημα στο #crazyandwildboy GANG", σχολίασε ένας χρήστης στο βίντεό του που ανέβασε στο Instagram το Σάββατο. Σε αυτό μπορεί κανείς να δει πολλούς νέους να χορεύουν ο ένας δίπλα στον άλλον υπό τους ήχους της μουσικής χιπ χοπ σε σταθμό του μετρό χωρίς να τηρούνται αποστάσεις. Σχεδόν κανείς τους δεν φοράει μάσκα στο πρόσωπο.

Λίγες μέρες νωρίτερα, άλλοι χρήστες είχαν ήδη δημοσιεύσει παρόμοια βίντεο στο Instagram. Σε αυτά, επίσης μπορεί κανείς να δει νέους να διασκεδάζουν μέσα στα τραμ του Βερολίνου.

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιών του Βερολίνου Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι «δεν έχει λάβει αναφορές για τέτοια περιστατικά στο μετρό. Με τη βοήθεια των δικών μας βίντεο, είμαστε όμως σε θέση να προσδιορίσουμε εκ των υστέρων ότι μια ομάδα νέων μπήκε στον υπόγειο σταθμό Eberswalder Strasse νωρίς το Σάββατο το πρωί. Είναι δύσκολο, ωστόσο, να προσδιοριστεί εάν είναι πράγματι οι ίδιοι νεαροί των αναρτημένων βίντεο».

Αυτή η συμπεριφορά φυσικά δεν προσήκει στην παρούσα κατάσταση. «Η δυνατή μουσική και ο χορός πάνω στα καθίσματα των σταθμών, αν και δεν είναι νόμιμος, είναι φυσικά το μικρότερο πρόβλημα: Επί του παρόντος, όπως είναι γνωστό, είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε όλοι μάσκα η οποία να καλύπτει το στόμα και τη μύτη στα οχήματα και στους σταθμούς μας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ», υπενθυμίζει ο Οργανισμός.

Πηγή: RTL