Κοινωνία

Δεκάδες συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια στα αεροδρόμια

Πλήθος συλλήψεων έχουν πραγματοποιήσει οι Αρχές το τελευταίο διάστημα στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Τί αναφέρει ο αερολιμενάρχης, Δημήτρης Μανδηλάρης.



Δεκάδες είναι οι συλλήψεις στις οποίες έχουν προχωρήσει οι Αρχές -που διενεργούν τους διαβατηριακούς ελέγχους στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας-

και που αφορούν αλλοδαπούς, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα από την ημέρα που άνοιξαν και πάλι τα σύνορα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από τις 5 Ιουλίου μέχρι και χθες, Δευτέρα, έχουν συλληφθεί περίπου 55 αλλοδαποί, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς, κυρίως προς πόλεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.



Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αερολιμενάρχης Καλαμάτας, Δημήτρης Μανδηλάρης, «όλοι οι επιβάτες περνούν από τρία στάδια ελέγχων και ως εκ τούτου θα εντοπιστεί άμεσα όποιος επιχειρήσει να ταξιδέψει με πλαστά έγγραφα».



Παράλληλα, σημειώνει, πως «οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τον αστυνομικό σταθμό του αεροδρομίου είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, εντοπίζοντας κατά την διάρκεια του ελέγχου τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, έχοντας βέβαια στη διάθεσή τους και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό».



Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι περισσότεροι αλλοδαποί επιλέγουν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, προκειμένου να επιχειρήσουν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα, ο ίδιος αναφέρει, «θεωρώ πως παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι το πιο κοντινό στην Αθήνα περιφερειακό αεροδρόμιο, καθώς και το ότι δραστηριοποιούνται εταιρίες χαμηλού κόστους».