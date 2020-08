Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: Τεστ κορονοϊού στην Αίγινα

Κλιμάκιο στην Αίγινα για να γίνουν τεστ κορονοϊού

Τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον COVID-19, σε δομές της Αίγινας, θα πραγματοποιήσει κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών των Κινητών Ομάδων Επίσκεψης στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μεταβαίνει αύριο στο νησί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, θα προβούν στη λήψη ρινοφαρυγγικών δειγμάτων, τα οποία θα εξεταστούν με την τεχνική PCR στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Ειδικότερα, θα διενεργηθούν έλεγχοι στο προσωπικό, καθώς και στους υπερήλικες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «’Αγιος Διονύσιος», καθώς και στο προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος και του Λιμενικού Σταθμού της Αίγινας.

«Η επιλογή των δομών για την πραγματοποίηση των διαγνωστικών τεστ έγινε εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί, αλλά και στην εκτίμηση της επιδημιολογικής επικινδυνότητας των συγκεκριμένων δομών», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο, που είμαστε στην καρδιά της τουριστικής κίνησης, είναι η ενίσχυση της πρόληψης σε δομές υψηλής επικινδυνότητας, που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς» τονίζει σε δήλωση του ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. «Στόχος μας είναι η αποτελεσματικότερη προάσπιση της υγείας των πολιτών, αλλά και ενίσχυσης της ασφάλειας του τουριστικού μας προϊόντος» προσθέτει και διαβεβαιώνει:

«Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, συντρέχοντας με εξειδικευμένο και στοχευμένο τρόπο την εθνική προσπάθεια για την αναχαίτιση της πανδημίας και την καλύτερη θωράκιση της Αττικής μας».

