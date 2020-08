Πολιτική

Διπλωματικός “πυρετός” για τις τουρκικές προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση ζητά έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Αυστηρό μήνυμα Δένδια. Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας. Άλλαξε πορεία το Oruc Reis...

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδοθεί σε διπλωματικό μαραθώνιο για την απομόνωση και καταδίκη της Τουρκίας η οποία επιμένει να προκαλεί με την παρουσία του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ για τρεις ώρες συνεδρίαζε το Συμβούλιο Άμυνας, υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η σύγκληση του Συμβουλίου Άμυνας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασμός. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής, σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία, καθώς και ο γ.γ. Αντώνιος Οικονόμου.

Νωρίτερα, σε σύσκεψη που είχε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Νίκο Δένδια να ζητήσει άμεσα την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα. Δεν θα υπάρξει ανοχή στις απόπειρες της Τουρκίας. Απευθυνόμαστε προς όλους. Καθιστούμε σαφές ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα", τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Από το πρωί ο πρωθυπουργός είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς, ενημερώνοντας τους για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας τον κάλεσε να ζητήσει τη σύγκλιση Έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και να συνεδριάσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών.

Η Κομισιόν είχε νωρίτερα δηλώσει πως βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα. "Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Πρέπει να επιλυθεί με διάλογο και όχι με σειρά βημάτων που αυξάνουν την κλιμάκωση και τις εντάσεις. Η ΕΕ βρίσκεται με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου και δεν υπάρχει αμφιβολία επ’αυτού", τονίζει εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Εκτός από την Ευρώπη, η Αθήνα ζητά και τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ με τον οποίο συζήτησαν για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα.

Παραμένει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το Oruc Reis

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Oruc Reis. Το τουρκικό ερευνητικό άλλαξε πορεία και κινείται πλέον με κατεύθυνση νοτιοανατολική, ευρισκόμενο και πάλι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το «Oruc Reis» συνοδεύεται από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού και οι κινήσεις τους παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Oruc Reis από το απόγευμα της Δευτέρας έχει ποντίσει ηχοβολιστικά καλώδια και κινείται με μικρή ταχύτητα. Όμως έτσι κι αλλιώς έρευνες δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ενώ μονάδες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται σε ανάπτυξη στην περιοχή, στέλνοντας διαρκή μηνύματα στο ωκεανογραφικό ότι πρέπει να απαχωρήσει.

Νωρίς το μεσημέρι, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις του τελευταίου 24ώρου.