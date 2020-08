Οικονομία

Εύβοια: Τα μέτρα στήριξης των πληγέντων

Αποζημιώσεις για την φυσική καταστροφή στην Ευβοια. Εννέα παρεμβάσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Συγκεκριμένες άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για πρόσθετες παρεμβάσεις αλλά και παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ώστε να υπάρξει μια πρώτη, συνεκτική, συνολική, αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, θα ανασταλεί στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων- Μεσσαπίων, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή όλων των εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων, για 6 μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

Μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους, θα καταβληθούν χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών.

Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε -αρχικά- πιστώσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, και θα εγκρίνει ό,τι επιπλέον απαιτηθεί, όπως προκύψει από τις καταγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1η Ιανουαρίου 2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

- Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.

- Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.

- Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

- Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.

- Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεχής και στενή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τους δυο πληγέντες από πλημμύρες δήμους της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Χαλκιδέων, προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση 700.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης και για την πρώτη ανάπλαση των δύο κατεστραμμένων παραλιών Βασιλικού και Αγίου Νικολάου.

Για το Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση 500.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων και για μια πρώτη ανάπλαση της κατεστραμμένης παραλίας των Πολιτικών.

Επιπλέον εξετάζεται η χορήγηση πρόσθετων ποσών για την ενίσχυση των υποδομών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπου φυσικά απαιτείται.

4. Αποζημιώσεις σε αγρότες.

Μέσω του ΕΛΓΑ, προχωρά άμεσα η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

Προβλέπεται χορήγηση άμεσα έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ότι στο Δήμο Χαλκιδέων έχουν πλημμυρίσει 1.500 σπίτια και έχουν καταστραφεί 30, ενώ στο Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων έχουν πλημμυρίσει 1.000-1.500 σπίτια και έχουν καταστραφεί 50.

Το κόστος για 3.000 σπίτια ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Επίσης οι επιχειρήσεις με μεγάλες ζημιές υπολογίζονται σε 30 στον Δήμο Χαλκιδέων και σε 20 στον Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων.

Το κόστος για 50 επιχειρήσεις ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30-70% της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα.

Απαιτείται, και θα υπάρξει, έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.

Το ύψος της επιχορήγησης βαραίνει το ΠΔΕ.

Για την έκδοση αυτής της απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή ζημιών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια και η διαβίβαση του σχετικού Πίνακα καταγραφής ζημιών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Με την απόφαση οριοθέτησης παρέχεται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω της ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%.

Η κρατική αρωγή επιβαρύνει το ΠΔΕ.

8.Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί.

Επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξετάζονται κατά περίπτωση και θα δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

9.Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους.

Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και τις Δημοτικές Ενότητες Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης, δεν απαιτείται μείωση ποσοστού τζίρου για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

«Με αυτές τις 9 παρεμβάσεις, η κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι διαθέτει άμεσα αντανακλαστικά. Λειτουργεί με υπευθυνότητα και προγραμματισμό. Εργάζεται συντονισμένα ώστε να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή καταστροφή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.