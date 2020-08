Πολιτική

Δεκάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο - 3 εμπλοκές

Αμείωτη η τουρκική προκλητικότητα. Μπαράζ παραβιάσεων και από αέερος,

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Παράλληλα με τις συνεχείς προκλήσεις από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Συγκεκριμένα, 13 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 45 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 3 εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν να τα αναχαιτίσουν.

Από τις 45 παραβιάσεις οι 35 έγιναν από τουρκικά κατασκοπευτικά CN 235 που πέταξαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μαχητικά προέβησαν επίσης και σε 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.