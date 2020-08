Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ για κορονοϊό: έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού τα τελευταία 24ωρα σε όλη τη χώρα και ειδικά στο Νόμο Αττικής.

Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη τόσο για την ατομική τους υγεία, όσο και για την ασφάλεια της κοινωνίας, και να συστρατευτούν με υπευθυνότητα στη μάχη ενάντια στον κοινό εχθρό.

Απευθύνει έκκληση, ειδικά στα άτομα νεαρής ηλικίας, να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης καθώς είναι και αυτοί ευάλωτοι στην λοίμωξη και εμφανίζουν σε μεγάλη συχνότητα σοβαρές επιπλοκές.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής: «Η επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας και ειδικά η Αττική χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Είναι προφανές ότι κινδυνεύουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθούμε στο μάτι του κυκλώνα. Δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, ειδικά στις διακοπές, που ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο.

Τονίζουμε ότι οι επαγγελματίες όλων των κλάδων οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Ο εχθρός μας απειλεί περισσότερο από ποτέ. Οφείλουμε να δείξουμε υπευθυνότητα και ομοψυχία, για να βγούμε νικητές κι από αυτή τη δύσκολη μάχη, όπως το πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα. Θέλουμε ασφάλεια στις διακοπές, στις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τόσο για τους πολίτες της χώρας μας, όσο και για τους επισκέπτες».

Ο ΙΣΑ τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα προστασίας που συνιστούν οι ειδικοί. Ειδικότερα:

Αποφεύγουμε το συγχρωτισμό. Κρατάμε απόσταση 2 τουλάχιστον μέτρων από τους άλλους σε όλους τους χώρους.

Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

Χρησιμοποιούμε μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους και στους ανοιχτούς σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Απολυμαίνουμε τις επιφάνειες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή στην παραλία και σε άλλους δημόσιους χώρους (π.χ. ξαπλώστρες κ.τ.λ.)

Απολυμαίνουμε τα χέρια μας, όταν ακουμπάμε αντικείμενα ευρείας χρήσης (πρίζες χερούλια ΑΤΜ κ.τ.λ.)

Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με χαρτομάντιλο, το οποίο απορρίπτουμε άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτουμε την περιοχή με το εσωτερικό του αγκώνα.

Εάν εμφανίσουμε συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός πονόλαιμος κ.τ.λ. ) παραμένουμε στο σπίτι σε απομόνωση και επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό.