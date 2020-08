Αθλητικά

Paavo Nurmi Games: νικήτρια με ρεκόρ η Κυριακοπούλου

Νικήτρια στο επί κοντώ, βελτιώνοντας μάλιστα και το φετινό της ρεκόρ, αναδείχτηκε η Νικόλ Κυριακοπούλου στο μίτινγκ της Φινλανδίας.

Νικήτρια στο επί κοντώ με άλμα στα 4.63 μ. βελτιώνοντας μάλιστα και το φετινό της ρεκόρ (4.60 μ.) αναδείχτηκε η Νικόλ Κυριακοπούλου στο μίτινγκ "Paavo Nurmi Games" στην πόλη Τουρκού της Φινλανδίας. Η συγκεκριμένη επίδοση της αθλήτριας του Ανδρέα Τσώνη αποτέλεσε και ρεκόρ αγώνων. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ελένη Πόλακ, που για άλλη μια φορά φέτος είδε τον πήχη σε ψηλά άλματα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Τόσο η Κυριακοπούλου, όσο και η Πόλακ πραγματοποίησαν την πρώτη τους αγωνιστική παρουσία στη σεζόν σε διεθνές μίτινγκ στο εξωτερικό, καθώς το μίτινγκ "Paavo Nurmi Games" αποτελεί ένα από τα λίγα που έχουν γίνει μετά την πανδημία του κορονοϊού. Η διοργάνωση έγινε με την παρουσία κόσμου στις εξέδρες και αρκετά δυνατά ονόματα αθλητών και αθλητριών στον αγωνιστικό χώρο.

Η Νικόλ Κυριακοπούλου μετά το άλμα στα 4.63 μ. που της χάρισε την πρώτη θέση στο επί κοντώ, στη συνέχεια δοκίμασε ανεπιτυχώς στα 4.73 μ. Η «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2018 θα επιδιώξει να συνεχίσει για λίγο ακόμη την αγωνιστική σεζόν κι έπειτα θα ξεκουραστεί, προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι την προετοιμασία της για την επόμενη χρονιά.

Από την πλευρά της, η αθλήτρια του Μανώλη Καραγιάννη, Ελένη Πόλακ, κατέλαβε την τρίτη θέση με 4.53 μ., ενώ στη συνέχεια δοκίμασε δίχως επιτυχία στα 4.63 μέτρα. Η Πόλακ πριν δύο ημέρες αναδείχθηκε νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 4.50 μ., ενώ στη διάρκεια της σεζόν ξεπέρασε τα 4.70 μέτρα. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε η Χόλι Μπράντσοου με 4.63 μ., μία από τις λίγες άλτριες του επί κοντώ που έχουν περάσει φέτος τα 4.70 μέτρα.