Αθλητικά

ΑΕΚ: τι έδειξαν τα τεστ για κορονοϊό στο δεύτερο γκρουπ παικτών

Αρνητικάστον κορονοϊό είχαν βρεθεί τα μέλη του τεχνικού τιμ, του σταφ και τα στελέχη, υπάλληλοι της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου τίθενται από αύριο (12/8) όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ που βρίσκονται στην Αθήνα.

Την Τρίτη (11/8), οι «κιτρινόμαυροι» πληροφορήθηκαν πως βγήκαν αρνητικά τα αποτελέσματα και του δεύτερου γκρουπ παικτών, συμπεριλαμβανομένου του Ματ Λοτζέσκι. Ο έμπειρος γκαρντ της Ένωσης θα ενταχθεί από την Τετάρτη στο πρόγραμμα προετοιμασίας της «βασίλισσας».

Ήδη, από σήμερα και μετά από πέντε μήνες αποχής εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ξεκίνησαν οι προπονήσεις στην ΑΕΚ με τη συμμετοχή των παικτών που είχαν βγει αρνητικοί σε COVID-19 στις εξετάσεις που υποβλήθηκαν τη Δευτέρα (10/8) στο Metropolitan General.

