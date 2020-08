Αθλητικά

Europa League: Στους “4” η Σαχτάρ

Η Σαχτάρ 4-1 με... περίπατο τη Βασιλεία και πάει με φόρα στον ημιτελικό με την Ίντερ.

Η Βασιλεία έδειξε μία αξιοθαύμαστη σταθερότητα στο εφετινό Europa League, όμως στον προημιτελικό του Final-8, βρήκε τον... μάστορά της από την πολύ πιο «γεμάτη» και ποιοτική Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία «καθάρισε» εύκολα με 4-1 τους Ελβετούς και προκρίθηκε για τον ημιτελικό της 17ης Αυγούστου με την Ίντερ στην «Dusseldorf Arena».

Οι Ουκρανοί έκαναν ό,τι... ήθελαν από τα πρώτα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο της «Arena AufSchalke» του Γκελζενκίρχεν και πήραν το προβάδισμα μόλις στο 2’ με σκαστή κεφαλιά του Ζούνιορ Μοράες.

Η Βασιλεία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά στο 4’ η κεφαλιά του Αρτούρ έφυγε λίγο άουτ, με τους Ουκρανούς να φτάνουν και σε δεύτερο τέρμα με τον Τάισον στο 22' κι αφού πρώτα το πλασέ του κόντραρε σε σώματα αμυντικών κι άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στο βάθος της εστίας του Νίκολιτς.

Στο δεύτερο μέρος, η Σαχτάρ έκανε... διαχείριση του αγώνα, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα και στο 78’ έκανε το 3-0 με πέναλτι του Πάτρικ (ανατροπή του Μοράες από τον Μαρτσάντ), ενώ σημείωσε και τέταρτο γκολ στο 88' με τον Ντοντό, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην πρόκρισή της στα ημιτελικά του εφετινού Europa League.

Η Βασιλεία το μόνο που κατάφερε ήταν να σημειώσει το γκολ της... τιμής στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Φαν Φονσβίνκελ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Πάτρικ - Φράι, Αρτούρ,

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Λουίς Κάστρο): Πιάτοφ, Ντοντό, Κριβτσόβ, Μποντάρ, Ματβιγιένκο, Αντόνιο (85' Μαϊκόν), Στεπανένκο, Μάρλος (72’ Σόλομον), Πάτρικ (78’ Κοβαλένκο), Τάισον (85' Τετέ), Μοράες (85' Φερνάντο).

ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Μαρσέλ Κόλερ): Νίκολιτς, Βίντμερ, Αλντερέτε, Φαν ντερ Βερφ (73’ Ραμίρες), Πετρέτα, Τσάκα (60’ λ. τρ. Μάρτσαντ), Κάμπο, Φράι, Στόκερ (73΄Φαν Φονσβίνκελ), Πουλούλου, Αρτούρ (73’ Αντεμί).