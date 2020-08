Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το...

Ερωτικά σκάνδαλα θα έρθουν στην επιφάνεια αυτές τις μέρες, ενώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε τη δύναμη μας και την ενέργεια μας γενικότερα.

ΚΡΙΟΣ: Οι εντάσεις και οι ίντριγκες στην ερωτική σου ζωή μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικές και αυτό που ίσως μπορείς να ελέγξεις είναι προς ποια κατεύθυνση. Από την άλλη, αυτό που θα πρέπει να προσέξεις αυτές τις μέρες είναι ο εγωισμός σου και κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσεις ευεργετικά, προκειμένου να προωθήσεις τις φιλοδοξίες σου και να υπερασπιστείς τον αγώνα που έχεις κάνει μέχρι τώρα ή αν για χάρη του θα χύσεις όλη την καρδάρα με το γάλα και θα γυρίσεις σε ένα σημείο μηδέν.

ΤΑΥΡΟΣ: Ακραία η σημερινή πρόβλεψη για εσένα, Ταύρε μου, αφού είτε θα είσαι από τους τυχερούς που δε θα καταλάβουν και πολλά από αυτό το τετράγωνο Άρη/Πλούτωνα, που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στους υπόλοιπους αυτές τις μέρες, είτε που ο εχθρός είναι ύπουλος και δεν παίρνεις πρέφα για πότε σου τη φέρνει. Κι όταν λέω εχθρός, δε μιλάω απαραιτήτως για κάποιον εξωτερικό παράγοντα, αλλά μπορεί να είναι ακόμα κι ο ίδιος σου ο εαυτός. Ο φόβος που δε σε αφήνει να κάνεις το βήμα παρακάτω.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Φυσικά και είναι άβολη η στιγμή που κάποιος αποδεικνύεται ικανός να σου ξυπνήσει ένστικτα που τόσο επιμελώς κρατούσες τιθασευμένα, γιατί επιλέγεις να αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα πιο επιφανειακά, προκειμένου να μην χάνεις τον στόχο, είτε αυτός είναι η αναζήτηση εμπειριών είτε η διατήρηση μιας κατάστασης που δε σε σκοτίζει. Κάποια στιγμή, όμως, ο κορεσμός είναι αναπόφευκτος κι έρχεται η ώρα που η ισορροπία κρύβεται είτε στην πιο βαθιά ένωση είτε στο κόψιμο του ομφάλιου λώρου. Πολλές φορές αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η εικόνα που έχει καθένας για τον εαυτό του ή έστω αυτή που θέλει να πλασάρει προς τα έξω συχνά είναι διαφορετική από αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα του. Θα σου ήταν πολύ χρήσιμο να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα σου και να αποφασίσεις αν θα το ικανοποιήσεις κι αν θα παλέψεις γι’ αυτό ή αν… θα “κρατήσεις χαρακτήρα”. Η στρατηγική στον έρωτα μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη, αρκεί να μην την μπερδέψεις με τον εγωισμό σου.

ΛΕΩΝ: Ακόμα και οι δύσκολες όψεις, όπως αυτό το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα, μπορεί για κάποιους να φανούν πολύ χρήσιμες και στην προκειμένη αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, που μπορεί να βιώσεις έντονες καταστάσεις στην ερωτική σου ζωή. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να φανείς σοβαρός στη διαχείριση της ενέργειας σου, γιατί οι υπερβολές ή ακόμα και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων σου μπορούν να φανούν επιζήμιες για την υγεία σου. Επίσης, μπορεί μια ιδέα μπορεί να φέρει νέο αέρα σε επαγγελματικά ζητήματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το τετράγωνο του Άρη/Πλούτωνα, παρόλο που κατά μία έννοια ευνοεί τη διαπλοκή και τις παρασκηνιακές κινήσεις, απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα αν θέλουμε να αποφύγουμε τις μεγάλες απώλειες. Αν λοιπόν δεν είσαι τόσο καθαρός σε αυτή τη φάση της ζωής σου, μπορεί να σου ανατρέψει τα δεδομένα μια σχέσης ή ενός σχεδίου που μπορεί να έχεις. Αν έχεις παιδί, καλό θα είναι να θυμάσαι ότι ο ρόλος σου είναι να είσαι κοντά του και να είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να εμπιστευτεί τα μυστικά του χωρίς να το κρίνει.

ΖΥΓΟΣ: Τις επόμενες μέρες ο τομέας των σχέσεων είναι αυτός που θα ανεβάζει θερμοκρασία και πίστεψε με, δεν είναι επειδή είναι Αύγουστος. Μια ενδεχόμενη έκρηξη μπορεί να αποδειχτεί ικανή να σου κάνει το σπίτι... πετσετάκια! Και μπορεί τα πετσετάκια να μην ήταν και να μη γίνουν ποτέ πεντοχίλιαρα, εσύ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την άκρη σου θα τη βρεις και θα χτίσεις ξανά. Το δεδομένο είναι ότι με τόσο κόσμο που μπαινοβγαίνει στη ζωή σου αυτές τις μέρες, όλο και κάποιον θα βρεις να σε βοηθήσει στα θεμέλια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η δύναμη που μπορεί να έχει καθένας μας, είτε φυσική είτε με την έννοια κάποιας ικανότητας είτε με αυτήν της εξουσίας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί από κάτι χρήσιμο και δημιουργικό σε κάτι αλαζονικό, ικανό να γκρεμίσει γέφυρες για τις οποίες έχουμε δουλέψει εμείς οι ίδιοι ολημερίς. Τώρα παρ’ το αυτό και προσάρμοσε το όπου θες εσύ… Στη δουλειά και στις εργασιακές σου σχέσεις; Σε μια προσπάθεια να βελτιώσεις την υγεία σου; Σε ό,τι ξέρεις πως έχεις προσπαθήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποιες φορές το παιχνίδι του έρωτα δεν μπορεί να λήξει ισόπαλο, ούτε να βγουν δύο νικητές. Πολύ απλά κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Τα πράγματα λοιπόν αυτές τις μέρες είναι κάπως έτσι στα προσωπικά σου και μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη από εκεί που είσαι μπροστά στο σκορ να χάσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αν είσαι δεσμευμένος και αποφασίσεις να ενδώσεις στους πειρασμούς που θα βρεθούν μπροστά σου, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κλυδωνισμοί είτε άμεσα στη σχέση σου. Αν ανήκεις στους αδέσμευτους, πάλι έχεις μια εξαιρετική ευκαιρία να ζήσεις την τρικυμία ενός έρωτα, αλλά την τρικυμία, όχι κάτι εύκολο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Βιώνεις μία περίοδο που οι αλλαγές μπορεί να είναι ριζικές. Όταν μιλάμε για ριζικές αλλαγές, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να αφήσουμε πίσω και αυτό συνήθως πονάει. Στη θέση του, όμως, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, ελπιδοφόρο και πιο κοντά σε αυτό που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα θέλω μας. Αυτό το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα σε αφορά άμεσα και ειδικά αν ανήκεις στους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου. Καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για γεγονότα που προκαλούν τριγμούς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή σου έτσι ξαφνικά, αλλά και πληροφορίες που αγνοούσες, έρχονται στη ζωή σου για να λειάνουν τις ανησυχίες σου, τους φόβους και τις όποιες ανασφάλειες σε έχουν μπλοκάρει και δεν ξέρεις προς ποια κατεύθυνση θα ήθελες να πας. Νέες ιδέες που θα έχεις μπορεί, πέραν από καινοτόμες και ικανές να αλλάξουν την πορεία της ζωής σου, να αποδειχτούν και ιδιαίτερα πιασάρικες. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια σου θα γίνουν ευρύτερα γνωστά και η διαφορετικότητα σου, το μέσο για να φτάσεις ψηλά.

ΙΧΘΥΕΣ: Αν αξιοποιήσεις τα χρήματα σου με λογική και κοιτάξεις να κάνεις συνετές επενδύσεις, αποφεύγοντας τα μεγάλα ρίσκα, τότε οι πιθανότητες να δημιουργήσεις νέες προοπτικές στη ζωή σου, που αυτή τη στιγμή δεν τις διανοείσαι είναι πραγματικά πολλές. Οι βασικοί παράγοντες που μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα είναι το πείσμα σου και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό σου. Και οι δύο μπορεί να σε κάνουν να πάρεις λανθασμένες αποφάσεις μόνο και μόνο για να αποδείξεις ότι μπορείς. Παρ’ το αντίστροφα!

Πηγή: Astrologos.gr