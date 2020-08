Κόσμος

Νέα ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ιράκ

Ιρακινοί αξιωματικοί σκοτώθηκαν σε τουρκική αεροπορική επιδρομή. Ακυρώθηκε η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας στο Ιράκ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε να ακυρωθεί η επίσκεψη την οποία επρόκειτο να κάνει την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, στη χώρα, καθώς και ότι ο πρεσβευτής της Τουρκίας κλήθηκε σε αυτό, μετά τον θάνατο δύο ανώτερων Ιρακινών αξιωματικών σε βομβαρδισμό τουρκικού τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Η ιρακινή διπλωματία πρόκειται να επιδώσει στον πρεσβευτή «επιστολή διαμαρτυρίας με σθεναρές διατυπώσεις» για να τονίσει πως «το Ιράκ απορρίπτει κατηγορηματικά τις επιθέσεις και της παραβιάσεις» της Άγκυρας, η οποία εξαπολύει συχνά-πυκνά αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στο βόρειο Ιράκ εναντίον των Κούρδων μαχητών του PKK.

Πλήγμα που εξαπέλυσε τουρκικό UAV στην περιοχή Σιντακάν του βορειοανατολικού Ιράκ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράν, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ανώτεροι αξιωματικοί της ιρακινής συνοριοφρουράς και ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, γνωστοποίησε νωρίτερα ο ιρακινός στρατός.

Από τα μέσα Ιουνίου, η Τουρκία έχει εξαπολύσει μια νέα εκστρατεία στο Ιρακινό Κουρδιστάν, την αποκαλούμενη “Νύχια της Τίγρης”, με αεροπορικές επιδρομές και άνδρες των ειδικών δυνάμεων, που μεταφέρονται στην περιοχή με ελικόπτερα, για να δρουν επί του εδάφους. Τουλάχιστον πέντε άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις συγκρούσεις, ενώ η Άγκυρα έχει ανακοινώσει τον θάνατο δύο στρατιωτών της και το PKK και οι σύμμαχοί του ανέφεραν ότι έχουν χάσει τη ζωή τους δέκα μαχητές και υποστηρικτές του.