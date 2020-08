Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: η μείωση φέρνει “ανάσα” ρευστότητας σε επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος Πιτσιλή. Μειωμένη προκαταβολή φόρου μέχρι και 100%, ανάλογα με την πτώση του τζίρου.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου αφορά όλους τους υπόχρεους που είδαν πτώση στον τζίρο τους μεγαλύτερη από 5% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η προκαταβολή φόρου μηδενίζεται για τις τουριστικές, εποχικές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, με το συγκεκριμένο «κούρεμα» στο 100% να κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με χθεσινή εγκύκλιο (υπ' αριθμ. 2132/11.8.2020) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή τίθενται ουσιαστικά σε ισχύ οι νέοι μειωμένοι συντελεστές προκαταβολής φόρου, ενώ ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες «εξπρές» για τις επιχειρήσεις που τη δικαιούνται και έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση.

Συγκεκριμένα, αρκεί ένα απλό «κλικ» στο TAXISnet για την επανυποβολή της δήλωσης, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία της αρχικής, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με τον μειωμένο συντελεστή προκαταβολής, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής».

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκπνέει στις 30 Δεκεμβρίου, ενώ σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εγκαίρως με ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, βέβαια, ότι οι υπόχρεοι που υποβάλουν για πρώτη φορά τη δήλωσή τους, θα λάβουν την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με τον νέο μειωμένο συντελεστή προκαταβολής.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου με την οποία κοινοποιούνται αρμοδίως οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 και δίδονται αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις με παραδείγματα για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της νέας ως άνω παραγράφου, «59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%

για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%

για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%

για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.