ΝΒΑ: αποβλήθηκε ο Αντετοκούνμπο για χτύπημα σε αντίπαλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαιτητική απόφαση που εξόργισε τον Greek Freak και η κουτουλιά στον αντίπαλο. Κινδυνεύει με αποκλεισμό ο Έλληνας διεθνής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχασε την ψυχραιμία του στον νικηφόρο αγώνα της ομάδας του, με τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς και υποχρέωσε τους διαιτητές να τον αποβάλουν.

Όλα έγιναν στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης, όταν οι διαιτητές του καταλόγισαν ένα επιθετικό φάουλ που τον έβγαλε… έξω από τα ρούχα του.

Ο Greek Freak αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο κι έριξε μια κουτουλιά στον αντίπαλο του, Μόριτζ Βάγκνερ.

Αυτή ήταν η τέταρτη αποβολή του Έλληνα διεθνή στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με το CBS Sport, ο Αντετοκούνμπο κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού κι από τον επόμενο αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς.

“I don’t think I was frustrated with Wagner. I think it was just the whole, like, buildup of dirty plays in my mind, you know, guys tripping me, guys falling in front of my feet, holding me, hitting me." pic.twitter.com/1iNSc5bdXe