Παράξενα

Αυτοκίνητο παρέσυρε τραπέζια και καρέκλες σε πεζόδρομο (βίντεο)

Λύθηκε το χειρόφρενο και σκόρπισε τον τρόμο, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Καβάλα.

Το χειρόφρενο ενός αγροτικού αυτοκινήτου “λύθηκε”, με αποτέλεσμα το όχημα να ακολουθήσει μία… τρελή πορεία στον πεζόδρομο Παύλου Μελά.

Περαστικοί και καταστηματάρχες προσπάθησαν να το σταματήσουν. Μάλιστα κάποιος πέταξε μία καρέκλα στις ρόδες του, σε μία προσπάθεια να ανακόψει την πορεία του.

Το αγροτικό αυτοκίνητο παρέσυρε τραπέζια και καρέκλες, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κάποιον, και σταμάτησε σε μία ζαρντινιέρα.