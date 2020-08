Πολιτική

Καμμένος στον ΑΝΤ1: ο δικτάτορας Ερντογάν επιδιώκει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρώην Υπουργός Άμυνας αναλύει τις επιδιώξεις της Τουρκίας και την αντίδραση Ελλάδας και ΕΕ στην κρίση.

Έκκληση για εθνική ομοψυχία απέναντι στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, απηύθυνε μέσω του ΑΝΤ1 ο Πάνος Καμμένος.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και πρώην Υπουργός Άμυνας, υποστήριξε πως εδώ και 20 ημέρες παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία της χώρας μας, επισημαίνοντας πως η Τουρκία εκτελεί αεροναυτικές ασκήσεις στο κεντρικό Αιγαίο, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών.

«Ο δικτάτορας Ερντογάν», είπε ο κ. Καμμένος, «επιδιώκει θερμό επεισόδιο», με στόχο να σύρει την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οποιοσδήποτε παραβιάσει την εθνική μας κυριαρχία, πρέπει να λάβει άμεσα απάντηση», ανέφερε, υπενθυμίζοντας το επεισόδιο με το Barbaros, το 2018, όταν η φρεγάτα “Νικηφόρος Φωκάς” είχε κόψει τα καλώδια του τουρκικού ερευνητικού σκάφους.

Ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ τόνισε πως δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, ενημερώνοντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε πως είναι καλή, αρκεί να συνδυαστεί και με άλλες κινήσεις, όπως μία ανάλογη συμφωνία με την Κύπρο. Δεν πρέπει να μείνει ακάλυπτη η ζώνη ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχθεί μειωμένη επήρεια των νησιών.

Επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έως τώρα αντίδρασή της, ενώ χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση της Γερμανίας. Στον αντίποδα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στάση του Ισραήλ υπέρ της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι πρέπει να γίνει επίκληση των όρων για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, προκειμένου «να καταλάβει ο Ερντογάν ότι κάνει επιθετική ενέργεια όχι μόνο κατά της Ελλάδας αλλά και κατά της Ε.Ε.»

Τέλος, ο κ. Καμμένος τόνισε πως οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι και έτοιμοι, εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας.