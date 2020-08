Τοπικά Νέα

Φωτιά σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

΅

“Συναγερμός” σήμανε το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα.

Ειδικότερα, ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα κοσμημάτων στην οδό Μητροπόλεως 38, η οποία έγινε γρήγορα αντιληπτή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Το συμβάν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Thestival.gr, αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα.