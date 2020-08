Πολιτική

Κουμουτσάκος στον ΑΝΤ1: ο Ερντογάν θέλει διάλογο “κομμένο και ραμμένο” στα μέτρα του (βίντεο)

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι και «ασπίδα της Ευρώπης και υπόλογος», απάντησε στις γερμανικές καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στην Τουρκία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» κι αναφερόμενος στην ένταση που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε πως ο Ερντογάν μετά το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με την Λιβύη, εμφανίστηκε πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Ελλάδα, αισθανόμενος ότι βρίσκεται σε θέση ισχύος.

Η συμφωνία όμως της Ελλάδας με την Αίγυπτο, για την ΑΟΖ, ανέτρεψε τα δεδομένα, έφερε την Τουρκία σε δύσκολη θέση και οδήγησε την Άγκυρα στην τακτική των προκλήσεων και τα έντασης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος, «ο Ερντογάν θέλει διάλογο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του».

Ο κ. Κουμουτσάκος πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε διάλογο με την Τουρκία, αλλά με δυο απαράβατους όρους. Πρώτον δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό το κράτος απειλών και εκβιασμών. Δεύτερον, ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά τίποτα άλλο πέραν των θαλασσίων ζωνών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει έντονη διπλωματική δράση, η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και παρατήρησε πως μέχρι στιγμής οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης αποδίδουν.

Έσπευσε όμως να παρατηρήσει πως «όταν υπερασπίζεσαι εθνικό έδαφος, είσαι μόνος» και στη συνέχεια οι σύμμαχοι σου θα συνταχθούν με τις θέσεις σου.

Ερωτηθείς για τη στάση της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι η ΕΕ δεν είναι αμέτοχη, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, αν και σίγουρα θα θέλαμε να είναι πιο ενεργή. Όπως είπε ο κ. Κουμουτσάκος, η ΕΕ έχει παγώσει πλήρως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αλλά και τα θέματα της τελωνειακής ένωσης και της βίζας. Πρόσθεσε ότι ναι μεν τον προβληματίζει η στάση της Μάλτας, αλλά της δίνει την κλίμακα που πραγματικά έχει.

Σε ότι αφορά τις ΗΠΑ, παρατήρησε ότι βρίσκονται σε μια περίεργη περίοδο λόγω των επικείμενων εκλογών, αλλά το State Department έχει προχωρήσει σε δηλώσεις οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις.

Αναφερόμενος στη στάση του ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε πως η Συμμαχία θα πρέπει να καταλάβει πως δεν μπορεί να παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, αλλιώς κινδυνεύει να δει να δημιουργείται ρήγμα στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της στο νοτιοανατολικό της άκρο.

Τέλος και σε ότι αφορά γερμανικά δημοσιεύματα που καταγγέλλουν την Ελλάδα για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στην Τουρκία, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι και η ασπίδα της Ευρώπης και υπόλογος. «Δεν μπορεί αυτοί που μας έδιναν συγχαρητήρια τον Μάρτιο, να μας καταγγέλλουν τον Αύγουστο», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι σήμερα ζήτησε να δει τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα για το θέμα αυτό.