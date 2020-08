Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: διασωληνώθηκε 27χρονη γιατρός στη Λάρισα

Δυσάρεστο παράδειγμα, ότι ούτε οι νέοι είναι άτρωτοι στον κορονοϊό.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση, ότι μια νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, νόσησε με κορονοϊό και η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η 27χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαγνώστηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Χαλκιδική.

Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα δυσάρεστο παράδειγμα, το οποίο όμως επιβεβαιώνει την άποψη των ειδικών, πως οι νέοι άνθρωποι δεν είναι άτρωτοι στον κορονοϊό.