Πολιτική

Τούρκος Υπουργός Ενέργειας: Το Oruc Reis σκανάρει τις θάλασσες μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει τις προκλήσεις της η Άγκυρα, διαμηνύοντας πως το τουρκικό ερευνητικό πλοίο θα ποντίσει καλώδια 1.750 χιλιομέτρων στη Μεσόγειο.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας, που κλιμακώνει την επιθετική ρητορική της, με αφορμή τις έρευνες του Oruc Reis.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνοδεύει με βίντεο του ερευνητικού σκάφους, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, αναφέρει πως μέχρι τις 23 Αυγούστου, το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα έχει ποντίσει στη Μεσόγειο καλώδια για σεισμικές έρευνες, σε μήκος 1.750 χιλιομέτρων. Σημειώνει δε, ότι το τουρκικό σκάφος «σκανάρει τις θάλασσες μας».

Πιο αναλυτικά, ο Φατίχ Ντονμέζ γράφει στο μήνυμά του: «Βήμα-βήμα η Μεσόγειος. Το Oruc Reis σκανάρει τις θάλασσές μας. Μέχρι τις 23 Αυγούστου, θα έχει ποντίσει στη Μεσόγειο καλώδια για σεισμική έρευνα σε μήκος 1.750 χιλιομέτρων. Είθε η πορεία σου να είναι ανοιχτή και η ενέργειά σου υψηλή».

Ad?m ad?m Akdeniz. ????



Oruc Reis denizlerimizin rontgenini cekiyor. ????



23 Agustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik arast?rma icin streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.



Yolunuz ac?k, enerjiniz yuksek olsun.???? pic.twitter.com/Kpp2FP69fN — Fatih Donmez (@fatih_donmez) August 12, 2020