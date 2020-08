Κοινωνία

Θανάσιμη παράσυρση πεζού από έξι οχήματα!

Ο νεαρός παρασύρθηκε αρχικά από όχημα που οδηγούσε 41χρονη και στη συνέχεια από πέντε ακόμη οχήματα.

Με τραγικό τρόπο, βρήκε τον θάνατο, ένας 20χρονος στην άσφαλτο, όταν παρασύρθηκε από έξι οχήματα στο 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 41χρονη παρέσυρε 20χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός και στη συνέχεια παρασύρθηκε διαδοχικά από 5 άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς.