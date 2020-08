Οικονομία

Η Βρετανία αντιμέτωπη με την χειρότερη ύφεση της ιστορίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το lockdown που επιβλήθηκε προκάλεσε την κατάρρευση της οικονομίας.

Ύφεση ρεκόρ 20,4% κατέγραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους η βρετανική οικονομία, έπειτα από ένα 2,2% του ΑΕΠ κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2020, εξαιτίας της κρίσης της επιδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία, η βρετανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με την «χειρότερη ύφεση που έχει καταγραφεί ποτέ».

Η μεγαλύτερη υποχώρηση του ΑΕΠ καταγράφηκε τον Απρίλιο, οπότε βρίσκονταν σε ισχύ μέτρα σχεδόν ολικού lockdown, με σχεδόν πλήρη παύση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ τον Μάιο υπήρξε ελαφρά αύξηση της ανάπτυξης κατά 2,4%, για να ακολουθήσει επιτάχυνση κατά 8,7% τον Ιούνιο.