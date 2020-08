Οικονομία

Κορονοϊός: έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για παραβίαση ωραρίου

Οι καταστηματάρχες θα υποχρεωθούν να καταβάλουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, γιατί δεν έκλεισαν τα μαγαζιά τους ως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Βεβαιώθηκαν τα πρώτα πρόστιμα σε καταστήματα που εντοπίστηκαν να είναι ανοιχτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα μετά από ελέγχους βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις:

5 στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,

2 στη Θεσσαλονίκη,

2 στην Κρήτη,

2 στην Κέρκυρα

1 στη Ρόδο.

Στα καταστήματα αυτά οι αστυνομικοί επέβαλαν πρόστιμο 10.000 ευρώ ενώ τη δεύτερη φορά που βρεθούν να κάνουν την ίδια παράβαση θα ανασταλεί η λειτουργία τους.