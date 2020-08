Αθλητικά

Κρούσμα κορονοϊού στη Μπαρτσελόνα

Αναστάτωση στους Καταλανούς, μια μέρα πριν από την αναχώρηση της ομάδας για τη Λισαβόνα για τον προημιτελικό του Champions League.

Ο κορονοϊός «χτύπησε» και την Μπαρτσελόνα. Όπως ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας έχει βρεθεί «θετικός» και παραμένει σε καραντίνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο παίκτης είναι ασυμπτωματικός και δεν έχει έλθει σ΄ επαφή με τους συμπαίκτες του, που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Λισαβόνα, για το Final 8 του Champions League και τον προημιτελικό της Παρασκευή (14/8, 22:00) με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου.

«Μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (11/8) στο γκρουπ των εννέα παικτών που άρχισαν την προετοιμασία τους σήμερα (Τετάρτη 12/8), προέκυψε ότι ένας από αυτούς είναι θετικός στην Covid-19. Είναι ασυμπτωματικός, η υγεία του είναι καλή και τέθηκε σε απομόνωση στο σπίτι του. Ο παίκτης δεν έχει έλθει σε επαφή με μέλη της πρώτης ομάδας που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στη Λισαβόνα αύριο Πέμπτη (13/8)», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αθλητικές και υγειονομικές Αρχές και έχει εντοπίσει όλους τους ανθρώπους που πρόσφατα ήλθαν σε επαφή με τον παίκτη, προκειμένου να υποβληθούν σε έλεγχο για κορονοϊό.

Οι εννέα νεαροί παίκτες που άρχισαν προετοιμασία είναι οι Ραφίνια, Κάρλες Αλενιά, Πεδρί, Φρανσίσκο Τριντσάο, Οριόλ Ροσέλ, Χουάν Μιράντα, Ματέους Φερνάντες, Μούσα Βάγκε και Ζαν Κλερ Τοντιμπό.