Τροχαία: έκτακτα μέτρα για τον Δεκαπενταύγουστο

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο με τα έκτακτα μέτρα, αλλά και τις παραινέσεις της ΕΛ.ΑΣ προς τους οδηγούς.

Αυξημένα μέτρα έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια και την αστυνόμευση του οδικού δικτύου ενόψει Δεκαπενταύγουστου.

Στα μέτρα συμπεριλαμβάνεται και απαγόρευση κίνησης των φορτηγών άνω των 1,5 τόνων για την έξοδο και την επιστροφή, καθώς και μία σειρά παρεμβάσεις, με συνεχή και συντονισμένη παρουσία των υπηρεσιών της Τροχαίας και διαρκείς ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων θα ισχύσει ως εξής:

1. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, από τις 16:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2020, από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

2. Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Εξαιρούνται τα φορτηγά οδικής βοήθειας, ΕΛΤΑ, διανομής Τύπου, όσα μεταφέρουν ζώα, νωπά και ευπαθή προϊόντα, βυτιοφόρα νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων, οχήματα κοινής ωφέλειας, έκτακτης ανάγκης, τηλεοπτικών συνεργείων, μεταφοράς μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για πολιτιστικές εκδηλώσεις και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που «ενοχοποιούνται» για θανατηφόρα ατυχήματα, (αλκοόλ, ταχύτητα, ερυθρός σηματοδότης, αντικανονικό προσπέρασμα, κράνη, ζώνες), από συνεργεία και ομάδες με συμβατικά αυτοκίνητα που θα υπάρχουν όλες τις ώρες εντός και εκτός αστικών κέντρων, αυστηρή αστυνόμευση των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου και εντατικά μέτρα της Τροχαίας στις εισόδους- εξόδους των πόλεων, καθώς και σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς.

Παράλληλα, θα ενημερώνονται οι πολίτες μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας της αστυνομίας για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των μέτρων, που αρχίζουν ουσιαστικά από αύριο το πρωί, Πέμπτη 13 Αυγούστου, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα του Σώματος, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενώ θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Η Τροχαία τονίζει ότι «η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οδηγοί παρακαλούνται:

- Να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση.

- Να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους.

- Σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.