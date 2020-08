Πολιτική

Πρόκληση Μπαχτσελί: όσοι κάνουν προβοκάτσιες στη θάλασσα τους περιμένει ο πνιγμός

Νέο τουρκικό παραλήρημα, αυτή τη φορά από τον αρχηγό του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος MHP.

Νέος γύρος λεονταρισμών από Τούρκο πολιτικό, αυτή τη φορά από τον αρχηγό του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς στη γείτονα, δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει εχθρική συμπεριφορά» και απείλησε πώς «όσοι κάνουν προβοκάτσιες στη θάλασσα τους περιμένει ο πνιγμός».

Αναλυτική η δήλωση του Μπαχτσελί έχει ως εξής: Η Ελλάδα έχει εχθρική συμπεριφορά. Αλλά όλοι ξέρουν και ο τουρκικός λαός τι κάνει στους εχθρούς. Ο τουρκικός λαός δεν αστειεύεται. Όσοι κάνουν προβοκάτσιες στη θάλασσα τους περιμένει ο πνιγμός. Το αποτέλεσμα των προκλήσεων στα χωρικά μας ύδατα, είναι η βύθιση, οι κοιλιές των ψαριών, ο βυθός. Κανένας δεν θα μπορέσει να εκδιώξει την Τουρκία από την Μεσόγειο, να μας εγκλωβίσει στην Ανατολία.