Κοινωνία

Έκαναν αγορές με πλαστά χαρτονομίσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρατηρητικότητα του περιπτερά στάθηκε μοιραία για τους κακοποιούς.

Φωτογραφία αρχείου

Συναλλαγές με πλαστά χαρτονομίσματα σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αργολίδας έκαναν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κυπαρισσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες πήγαν χθες το πρωί σε περίπτερο στην Κυπαρισσία και αγόρασαν προϊόντα μικρής αξίας, χρησιμοποιώντας πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντελήφθη ότι το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό ειδοποίησε την Αστυνομία και έπειτα από λίγη ώρα αστυνομικοί του τοπικού τμήματος εντόπισαν τους τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, έξι πλαστά χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ, ένας πτυσσόμενος σουγιάς, το χρηματικό ποσό των 724 ευρώ και έξι κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 10 φυσίγγια και διαρρηκτικά εργαλεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι τρεις συλληφθέντες πραγματοποίησαν στις 10 και 11 Αυγούστου στο Άργος και στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας ακόμη έξι συναλλαγές, καθώς και δύο απόπειρες συναλλαγών με πλαστά χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή, για να απολογηθούν, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Τριφυλίας, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.