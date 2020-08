Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Ρωσία ξεκινάει εμβολιασμούς σε εργαζόμενους στην Υγεία

Τι απαντά η Μόσχα σε όσους την επικρίνουν ότι θέτει το εθνικό της κύρος πάνω από την ασφάλεια, αμφισβητώντας την ασφάλεια του εμβολίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρώτη δόση του εμβολίου της για την Covid-19 θα είναι έτοιμη για κάποιους εργαζομένους των υγειονομικών υπηρεσιών εντός δύο εβδομάδων και απέρριψε ως «αβάσιμες» τις ανησυχίες για την ασφάλεια που εξέφρασαν κάποιοι ειδικοί αναφορικά με την ταχεία έγκριση του σκευάσματος από τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα που χορήγησε κανονιστική έγκριση στο εμβόλιο για την COVID-19, ύστερα από λιγότερο από δύο μήνες δοκιμών σε ανθρώπους.

Το εμβόλιο δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις τελικές του δοκιμές. Μόνο το 10% περίπου των κλινικών δοκιμών είναι επιτυχείς και κάποιοι επιστήμονες φοβούνται ότι η Μόσχα ίσως θέτει το εθνικό της κύρος πάνω από την ασφάλεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Φαίνεται ότι οι ξένοι συνάδελφοί μας αντιλαμβάνονται τα ειδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ρωσικού φαρμάκου και προσπαθούν να εκφέρουν γνώμες που κατά την άποψή μας είναι απολύτως αβάσιμες», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το εμβόλιο που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας θα χορηγηθεί σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, σε εθελοντική βάση και θα είναι σύντομα έτοιμο.

«Τα πρώτα πακέτα του ιατρικού εμβολίου κατά της μόλυνσης του κορονοϊού θα παραληφθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, πρωτίστως για γιατρούς», δήλωσε.

Ο Αλεξάντερ Γκίντσμπουργκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Γκαμαλέγια, δήλωσε ότι οι κλινικές δοκιμές θα δημοσιευθούν μόλις έχουν αξιολογηθεί από τους ειδικούς της Ρωσίας. Είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι να είναι σε θέση να παράγει 5 εκατ. δόσεις τον μήνα έως τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο.