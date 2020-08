Life

Κορονοϊός: Συνωστισμός σε γλέντι στην παραλία του Λαγανά (βίντεο)

Μετά το κλείσιμο των μπαρ τα μεσάνυχτα, πλήθος νέων συνέχισε να διασκεδάζει στην παραλία, αψηφώντας τα μέτρα προστασίας.

Σε ισχύ τέθηκαν χθες τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης που αφορούν το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και μπαρ στις 12, σε μία προσπάθεια ανακοπής της ανησυχητικής εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Ωστόσο, τα φαινόμενα απειθαρχίας δεν έλειψαν. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη Ζάκυνθο, όπου δεκάδες νέοι - στην συντριπτική πλειοψηφία τους τουρίστες - ξεχύθηκαν στην παραλία, μόλις έκλεισαν τα μαγαζιά, προκαλώντας έντονο συνωστισμό.

Άνδρες και γυναίκες συνέχισαν να διασκεδάζουν και να πίνουν μέχρι το πρωί, στην παραλία του Λαγανά.

Πέραν του συνωστισμού και της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικράτησε εκεί, ζήτημα γεννάται και από την κατάσταση στην οποία άφησαν την παραλία φεύγοντας, καθώς οι λουόμενοι το πρωί αντίκρισαν μια άθλια κατάσταση με σκουπίδια, αμπούλες γέλιου και μπουκάλια.

Πηγή: ZanteTimes.gr