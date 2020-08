Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός στον ίο ο Σιώπης

Η ανάρτηση του Έλληνα διεθνή που αγωνίζεται στην τουρκική Αλάνιασπορ.

Ο Μανώλης Σιώπης γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Στο μήνυμα που ανέβασε, ο άσος της Αλάνιασπορ τονίζει ότι είναι ασυμπτωματικός και πως έχει απομονωθεί στο σπίτι του. Η ανάρτηση του 26χρονου άσου αναφέρει.

«Θεωρώ υποχρέωση μου να ενημερώσω όλους τους ανθρώπους που έχουν συναντηθεί μαζί μου, ότι ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, υποβλήθηκα σε τεστ για τον κορονοϊό και βρέθηκα θετικός. Είμαι ασυμπτωματικός και απομονωμένος στο σπίτι μου.

Εισήλθα στη χώρα την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 με αρνητικό τεστ κορονοϊού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθώς πριν επισκεφτώ την οικογένεια μου και την εγκυμονούσα σύζυγο μου που διαμένει στην Ελλάδα, ήθελα να σιγουρευτώ ότι είμαι υγιής και δεν είμαι φορέας του κορονοϊού».