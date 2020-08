Κοινωνία

Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Προαστιακό από και προς Κιάτο. Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, υπάρχει βλάβη στην υποδομή στη σήραγγα των Μεγάρων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των συρμών να γίνεται από μόνη γραμμή και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια από και προς Κιάτο.