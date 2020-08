Οικονομία

Κορονοϊός: πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις στα νησιά

Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν 176 έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις, ενώ αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε δύο καταστήματα...

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν 176 έλεγχοι σε καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λπ. και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις, ενώ αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε δύο καταστήματα στην Φολέγανδρο, ένα στη Σέριφο και ένα στη Μύκονο.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν: στην Τήνο 60 έλεγχοι με 2 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, στην Νάξο 13 έλεγχοι με 2 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, στην Ίο 42 έλεγχοι με 3 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και 2 παραβάσεις για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων (υπεράριθμοι πελάτες – αναστολή λειτουργίας).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν στη Μήλο 38 έλεγχοι με 11 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και μία παράβαση για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων (υπεράριθμοι πελάτες – αναστολή λειτουργίας), στη Μύκονο 7 έλεγχοι με μία παράβαση για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων (υπεράριθμοι πελάτες – αναστολή λειτουργίας), στην Πάρο εννέα έλεγχοι, στην Κέα πέντε έλεγχοι και στη Σύρο δύο έλεγχοι, χωρίς παραβάσεις. Επιπλέον στη Μύκονο συνελήφθη ένα άτομο για διατάραξη κοινής ησυχίας, σε βίλα όπου είχε διοργανωθεί πάρτι.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.