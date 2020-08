Πολιτική

ΥΠΕΞ: Απάντηση στην Άγκυρα για τα σχολεία μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη

Είναι τουλάχιστον παράδοξο, αν όχι αστείο, να υποδεικνύει η Τουρκία στην Ελλάδα την ανάγκη σεβασμού μειονοτικών δικαιωμάτων, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του «σχετικά με τη σημερινή τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ περί σχολείων μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ιστορία θα παραμείνει για πάντα ο πλέον αντικειμενικός μάρτυρας για τον συστηματικό τρόπο εξάλειψης από την Τουρκία όλων των μειονοτήτων στην επικράτειά της κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα.

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές επιλογές της ελληνικής πολιτείας, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτές γίνονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για όλους τους Έλληνες πολίτες, πάντοτε με αποκλειστικό γνώμονα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το συμφέρον των μαθητών. Ειδικότερα για τη μουσουλμανική μειονότητα, σημειώνει ότι στην περιοχή λειτουργούν 115 μειονοτικά δημοτικά σχολεία, εντός των οποίων η παρεχόμενη διδασκαλία διασφαλίζει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα των μαθητών και προσθέτει καταληκτικά: «Παρεμπιπτόντως, στην Κωνσταντινούπολη το 1955 υπήρχαν 54 ελληνικά δημοτικά σχολεία, ενώ σήμερα μόνο 3. Γνωρίζει άραγε η τουρκική ηγεσία γιατί;».

Τι ισχυρίζεται η Τουρκία

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε στα όσα υποστήριξε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι σχετικά με την Θράκη.

Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι κλείνει τα δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» μέσω της προσωρινής αναστολής.

Η ανακοίνωση του Τούρκικου ΥΠΕΞ:

«Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ελλάδα κλείνει συστηματικά τις δραστηριότητες των δημοτικών σχολείων που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, μέσω “προσωρινής αναστολής”, χωρίς να συμβουλευτεί τη μειονότητα, με το πρόσχημα των μέτρων λιτότητας στη χώρα και του ανεπαρκούς αριθμού μαθητών.

Το τελευταίο παράδειγμα αυτού ήταν το κλείσιμο οκτώ ακόμη δημοτικών σχολείων της μειονότητας. Με αυτήν την απόφαση, ο αριθμός των δημοτικών σχολείων της Τουρκικής μειονότητας μειώθηκε από 231 πριν από 25 χρόνια σε 115.

Αυτή η πρακτική της Ελλάδας είναι μέρος της πολιτικής αφομοίωσης και καταπίεσης που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες κατά της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά παρακολουθεί τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος.

Καλούμε την Ελλάδα να τερματίσει την πολιτική της παραβίασης των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών που ανήκουν στη μειονότητα, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, και να ανοίξει εκ νέου τα σχολεία που αναφέρονται.

Υποστηρίζουμε τις δηλώσεις των οργάνων και οργανώσεων της Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Φέρνουμε στο προσκήνιο το ζήτημα αυτό στη διεθνή κοινότητας και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πρωτοβουλίες μας ενώπιον των ελληνικών αρχών για την επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης θα συνεχιστούν αποφασιστικά βάσει της αμοιβαιότητας που καθιερώθηκε από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης»