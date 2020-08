Πολιτική

Αμράνι σε Παναγιωτόπουλο: πλήρης υποστήριξη του Ισραήλ στην Ελλάδα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της χώρας του, με την οποία εκφράζεται η πλήρης υποστήριξη του Ισραήλ στη χώρα μας.

Διμερή θέματα και η τουρκική παραβατικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προγραμματισμένης συνάντησης που είχαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το μεσημέρι, ο υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι (Yossi Amrani).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Αμράνι συζήτησαν «τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και τις προκλήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις κλιμακούμενες, αποσταθεροποιητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρέσβης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της χώρας του, με την οποία εκφράζεται η πλήρης υποστήριξη του Ισραήλ στην Ελλάδα, τόσο στις θαλάσσιες ζώνες της, όσο και στο δικαίωμα καθορισμού της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.