Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έχασε τη μάχη ασθενής στο ΑΧΕΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας καταγεγραμμένος θάνατος στη χώρα μας. Μια 27χρονη διασωληνώθηκε στη Λάρισα. Συναγερμός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας και στο Στεφανοβίκειο στρατόπεδο.

Στους 216 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στη χώρα μας από τις επιπλοκές του κορονοϊού, μετά τον θάνατο μιας 89χρονης ασθενούς.

Η άτυχη γυναίκα είχε υποκείμενα νοσήματα και τελικά κατέληξε στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλευόταν από τις 6 Αυγούστου.

Η 89χρονη είναι το τελευταίο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, μετά και τον θάνατο μιας 81χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι η άτυχη γυναίκα διαγνώστηκε θετική, μετά την παρουσία συγγενικού της προσώπου στο γάμο που έγινε στον Αμπελώνα της Λάρισας, από τον οποίο προέκυψαν πολλά κρούσματα.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι μια νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, νόσησε με κορονοϊό και η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η 27χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαγνώστηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Χαλκιδική.

Την ίδια ώρα, συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει η είδηση ότι υπάρχουν κρούσματα στο Στεφανοβίκειο στρατόπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί πέντε κρούσματα στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού. Υπάρχουν, δε, αναφορές ότι από το ίδιο στρατόπεδο είναι φορείς ακόμη 12 άτομα, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού σε 17, όπως αναφέρει το thesstoday.gr.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές και στην Ορεστιάδας καθώς υπήρξε ασυμπτωματικό κρούσμα κορονοϊού το οποίο εντοπίστηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εργαζόμενη του κέντρου, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε πάει διακοπές με την οικογένειά της, και τη Δευτέρα, οπότε έπρεπε να επιστρέψει στην εργασία της, έκανε προληπτικά το τεστ, το οποίο βγήκε θετικό χθες γύρω στα μεσάνυχτα.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, κρούει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στα social media. Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους νέους, ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνει πως ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων του Αυγούστου έχει κατέβει στα 36 χρόνια! «Η επικινδυνότητα του κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος και νομίζεις πως είσαι άτρωτος. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο, έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας.