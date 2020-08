Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια – Ασκενάζι για την τουρκική προκλητικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε με Ισραηλινό ομόλογό του την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι άλλο συζήτησαν.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi), είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη στενή διμερή συνεργασία και την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαμηνύσει, με ανακοίνωσή της, πως το Ισραήλ εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη του στην Ελλάδα, στις θαλάσσιες ζώνες της και στο δικαίωμα καθορισμού της ΑΟΖ της, σημειώνοντας επίσης πως παρακολουθεί προσεκτικά την αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.