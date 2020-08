Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: πήρε εξιτήριο η 34χρονη

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της θεραπείας της. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το Θριάσιο. Ποια η κατάστασή της.

Εξιτήριο πήρε σήμερα η 34χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, τον περασμένο Μάιο, στην Καλλιθέα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Θριάσιο Νοσοκομείο, η ασθενής αφού ολοκληρώθηκε ο Α΄ κύκλος της θεραπείας της, βγήκε από το νοσοκομείο. Μετά από επτά χειρουργεία υπήρξε επιτυχής επούλωση των τραυμάτων της, ενώ εκτός κινδύνου βρίσκεται και το μάτι της. Μετά από μερικούς μήνες θα ακολουθήσει ο Β΄ κύκλος, με πολύ μικρότερες διορθωτικές επεμβάσεις. "Οι θεράποντες γιατροί, οι νοσηλευτές και η Διοίκηση του ΓΝΕ Θριάσιο, είμαστε σταθερά δίπλα στην Ι.Π., όπως άλλωστε και σε όλες και όλους τους ασθενείς μας" αναφέρεται στην ανακοίνωση.