Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 262 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντείνεται η ανησυχία για την διασπορά του ιού. Τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Πόσους νέους θανάτους μετρά η χώρα.

Στην ανακοίνωση 262 νέων κρουσμάτων κορονοϊού προχώρησε σήμερα ο ΕΟΔΥ. Από αυτά τα 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 6.177, εκ των οποίων το 54.8% αφορά άνδρες.

Τα 1.528 (24.7%) κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.002 (48.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Επίσης, 24 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. 8 (33.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 54.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Συνολικά 132 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε ακόμα δύο καταγεγραμμένους θανάτους και 216 θανάτους συνολικά στη χώρα. 73 (33.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.