Τσιόδρας: Από εργαζόμενο στo γηροκομείο έγινε η διασπορά του κορονοϊού

Εκτάκτως στην Θεσσαλονίκη ο Σωτήρης Τσιόδρας μετά τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε τρόφιμους και εργαζομένους οίκου ευγηρίας.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη μετά τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε τρόφιμους και εργαζομένους οίκου ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι. Στο σημείο έφτασε ο Σωτήρης Τσιόδρας.συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, έπειτα από εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Τσιόδρας, 33 είναι τα κρούσματα σε ενοίκους του γηροκομείου και τρία σε προσωπικό και η διασπορά έγινε από εργαζόμενο της μονάδας. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί, ενώ όλοι όσοι παρουσίασαν συμπτώματα μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα παρθούν μέτρα στη μονάδα σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

«Έχουμε μια μεγάλη επιδημία σ' αυτό το γηροκομείο που τηρούσε όλα τα μέτρα- δεν επιτρεπόταν ούτε επισκεπτήριο. Δυστυχώς προήλθε από προσωπικό, το οποίο ήταν επαφή θετικού από τη Χαλκιδική. Έτσι φαίνεται από τα πρώτα δείγματα», ανέφερε ο κ. Τσιόδρας και εξήγησε πως πρόκειται για «νεαρό άτομο του περιβάλλοντος του προσωπικού που είχε πάει σε συναυλία».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσιόδρας, αυτό το παράδειγμα δείχνει «πώς μπορεί ο ιός να περάσει από έναν χώρο που δεν υπάρχει κίνδυνος -νέους που διασκεδάζουν σ’ ένα νησί, σ’ έναν χώρο διακοπών- σ’ ένα γηροκομείο που είναι μια πολύ ευαίσθητη μονάδα με ανθρώπους ηλικιωμένους».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο οποίος είδε και χαιρέτισε όλους τους ενοίκους, οι περισσότεροι είναι σε καλή κατάσταση υγείας. «Χάρηκαν, με ευχαρίστησαν που ήρθα και κάνουν υπομονή και θα το περάσουν κι αυτό», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ανέφερε ακόμη ότι μεγάλο ποσοστό των περιστατικών στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη έχουν άμεση επαφή με ταξιδιώτες, οι οποίοι είτε έχουν επιστρέψει από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη είτε από νησιά των Κυκλάδων στην Αττική. «Το ότι είναι καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε. Και μπορεί οι νέοι και οι νεότεροι να κινδυνεύουν λιγότερο αλλά οι ηλικιωμένοι όπως αυτοί είναι ένα τραγικό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί αν δεν είμαστε προσεκτικοί», υπογράμμισε.

Σημείωσε ακόμη πως «από την τελευταία ανάλυση που έχουμε κάνει στο υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ, το 30% περίπου των περιστατικών μας είναι ασυμπτωματικοί τις τελευταίες εβδομάδες και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν μπορούν να περάσουν τον ιό σε μεγαλύτερους».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για το γεγονός ότι έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας όσων προσβάλλονται από τον ιό, απάντησε: «Δεν με ανησυχεί από την άποψη ότι κινδυνεύουμε περισσότερο, με ανησυχεί από την άποψη ότι μπορούν να το μεταδώσουν ευκολότερα σε ευπαθείς ομάδες γιατί οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί».

Σε επταήμερη καραντίνα τίθεται ο οίκος ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι

Σε καραντίνα επτά ημερών τίθεται ο οίκος ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού, ενώ μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όσοι βρέθηκαν θετικοί, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ολοκληρώνοντας τη σημερινή του επίσκεψη στη δομή, μαζί με τον καθηγητή λοιμοξιωλογίας Σωτήρη Τσιόδρα.

«Από χθες το βράδυ που έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα, όλος ο μηχανισμός τέθηκε σε επιφυλακή, με εποπτεία του κ. Χαρδαλιά -γι' αυτό ήρθαμε και εδώ με τον κ. Καθηγητή- δόθηκαν εντολές σε όλο το προσωπικό της δομής και από αυτή τη στιγμή τίθεται σε επταήμερη καραντίνα. Δεν μπαίνει, δε βγαίνει κανένας και (γίνεται) ό,τι προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου.

«Κάθε δύο μέρες θα γίνονται επαναληπτικά τεστ και θα ελέγχεται η κατάσταση. Τριάντα τρεις τρόφιμοι και τρεις εργαζόμενοι είναι θετικοί. Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί πάνω από είκοσι και σιγά σιγά θα μεταφέρονται και άλλοι», πρόσθεσε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας.

«Όλα τα θετικά περιστατικά θα μεταφερθούν προοδευτικά σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο», εξήγησε, από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας στην Α' Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ Συμεών Μεταλλίδης. Πρόσθεσε δε πως «έχουν μεταφερθεί περιστατικά χθες και στο νοσοκομείο Παπανικολάου και στην πορεία θα υπάρχει μια συνεχής ιχνηλάτηση, ώστε αν υπάρχουν νέα περιστατικά σε αυτόν τον χώρο θα μεταφερθούν και αυτά».

Σύμφωνα με τον κ. Μεταλλίδη υπάρχει μια «αυξημένη εγρήγορση για να μην έχουμε καινούργια περιστατικά», ενώ οι περισσότεροι «είναι σε καλή κατάσταση, αλλά παραμένουν για φιλοξενία σε νοσοκομεία για να αποσυμφορηθεί ο συγκεκριμένος χώρος».